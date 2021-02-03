Москва, , 23:32 — REGNUM Заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за судебного решения по делу блогера Алексея Навального, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 3 февраля в социальной сети Facebook.

«Что им остаётся делать? Сами измазались с Навальным, а теперь пытаются держать марку», — считает Наталья К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Евросоюз выражает только лишь свою импотентную позицию, на фоне которой видно, что Российская Федерация двигается в правильном направлении и становится только сильнее.

«Мне кажется, что санкции придают ускорение для нашего развития. Они нам санкции, а мы Крымский мост, они санкции, а мы лучшую в мире вакцину, они — санкции, а мы собрали рекордный урожай пшеницы, и т. д.», — поделилась своим мнением Надежда С.

Некоторые граждане выразили своё презрение к подходу европейских стран по отношению к России. Люди уверены, что давление извне не окажет на нашу страну серьёзного воздействия.

«Глупость и злоба Запада уже не удивляют, а просто вызывает отвращение! Скрипальщина и навальщина в России не пройдет! Фундамента нет! А Западу надо о себе сильно переживать!» — написала Наталия Б.

Нашлись и те, кто призвал ответить на санкции Запада прекращением поставок на данную территорию российского газа и вакцины. Люди уверены, что только тогда руководство Евросоюза поймёт свою неправоту.

«Без вакцины и газа оставить! И пусть выпендриваются дальше», — пишет Лилия А.

Напомним, 3 февраля официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил о том, что Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за судебного решения по делу блогера Алексея Навального.