Киев, , 17:51 — REGNUM Брюссельский журналист Рикард Йозвяк, специализирующийся на инсайдах по Украине, сообщил, что в ЕС на самом деле «не очень довольны» санкциями Украины против оппозиционных телеканалов.

Об этом он сообщил во второй половине дня 3 февраля через социальные сети.

Согласно заявлению журналиста, усилия Украины защитить свою территориальную целостность и национальную безопасность, а также защититься от манипуляций информацией являются вполне законными — но «это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами».

Других подробностей Йозвяк не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий заявил, что в ЕС якобы на неофициальном уровне одобрительно отнеслись к решению президента УкраиныВладимира Зеленского заблокировать вещание трёх оппозиционных украинских телеканалов. Вместе с тем, официальная реакция появится во время визита в Брюссель премьер-министра УкраиныДениса Шмыгаля.