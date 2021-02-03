Москва, , 17:51 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в России из-за ранения 3 февраля украинскими формированиями мирного жителя города Горловки (ДНР), сообщили в пресс-службе СКР.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, житель Горловки был ранен в результате прицельного артобстрела объектов гражданской инфраструктуры из тяжёлого вооружения.

ВСУ обстреливали здания на улице Смирнова в Никитовском районе Горловки. Ранение получил местный житель 65 лет. Дело возбуждено по статье о применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ.

Петренко «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ».

Как отметила представитель СКР, по Горловке ВСУ стреляли в ночное время. Это делалось с целью «совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Горловки, раненый 3 февраля в результате атаки ВСУ, пострадал в результате прямого попадания в дом, где он находился. У пожилого мужчины диагностированы переломы рёбер и левого предплечья, пневмоторакс, а также минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма.

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