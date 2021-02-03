Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Вашингтон намерен в ближайшие годы продолжить переговоры с Москвой о контроле над всеми типами ядерного оружия. Об этом говорится в распространённом 3 февраля заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Президент Джо Байден ясно дал понять, что продление Договора СНВ — это только начало наших усилий по решению проблем безопасности XXI века», — заявил госсекретарь.

Блинкен отметил, что США намерены использовать время, предусмотренное пятилетним продлением действия СНВ-3, для переговоров с Россией при консультациях со своими союзниками и партнёрами о «контроле над вооружениями, охватывающем всё её ядерное оружие».

«Мы также будем стремиться к контролю над вооружениями, направленному на уменьшение опасности, исходящей от современного и растущего ядерного арсенала Китая», — добавил Блинкен.

Напомним, ранее сегодня в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для продления срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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