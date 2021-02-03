Вашингтон, , 17:39 — REGNUM Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США укрепит глобальную безопасность. Об этом говорится в распространённом 3 февраля заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Продление действия Договора СНВ укрепляет безопасность Соединённых Штатов, их союзников и партнёров, а также всего мира. Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас», — отметил Блинкен.

Глава Госдепартамента также отметил, что «особенно в периоды напряжённости жизненно важны поддающиеся проверке ограничения на российское ядерное оружие межконтинентальной дальности».

Напомним, ранее сегодня в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для продления срока действия Договора СНВ-3 ещё на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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