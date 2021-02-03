Киев, , 17:32 — REGNUM В феврале на Украине начнется вакцинация граждан против COVID-19, заявил во время заседания правительства сегодня, 3 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства отдельно подчеркнул, что Украина будет использовать «безопасную вакцину», которую получит «в ближайшие недели». Никаких конкретных дат Шмыгаль при этом не назвал.

«Это 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer/BioNTech, в рамках глобальной программы COVAX… Они будут использованы в первую очередь для врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом», — сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что вакцины от Pfizer/BioNTech — это только старт для Украины, и уже в феврале-начале марта власти ожидают «значительно больше поставок».

Вместе с тем, премьер не сказал, кто именно обеспечит «больше поставок» вакцины для Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявил, что Украина не является «равноправным партнером» в контексте вакцинации мира от коронавируса, но он надеется на помощь партнеров из ЕС, которые «будут немного как-то отдавать».

«Это очень неприятно — чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой», — сказал украинский президент.