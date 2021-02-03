Минск, , 17:31 — REGNUM Александр Лукашенко поговорил по телефону обсудил ситуацию в России и Белоруссии с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадием Зюгановым. Об этом 3 февраля проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Согласно официальному сообщению, лидер КПРФ и руководитель постсоветской республики обсуждали проведение четвёртого «Всебелорусского народного собрания» сторонников Лукашенко. Напомним, мероприятие назначено на 11−12 февраля.

«КПРФ приглашена принять в нем участие, — сказано в официальном сообщении. — Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития. Собеседники также обменялись мнениями в связи с последними событиями в Российской Федерации».

Напомним, председателем оргкомитета ВНС является председатель белорусского правительства Роман Головченко. Подготовку и проведение собрания 2 февраля Лукашенко обсудил с силовиками и чиновниками своей администрации, так охарактеризовав приглашённых: «За ними — тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ».

На самом деле делегатов на ВНС по непонятной гражданам процедуре назначали чиновники. Избирательный кодекс Белоруссии не предусматривает выборов на «Всебелорусское народное собрание», упоминания о ВНС нет в белорусском законодательстве. Оппозиция считает проведение этого мероприятия подменой функций законных органов и попыткой государственного переворота.