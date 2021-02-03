Иерусалим, , 17:31 — REGNUM Израильский беспилотник едва не был сбит над территорией Ливана ливанской стороной, передаёт 3 февраля Kan.

По данным израильских военных, ливанская сторона атаковала дрон во время его «штатной активности» зенитными ракетами. Однако цель ливанцы не достигли, поэтому беспилотник «продолжил миссию».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля «Хезболла» заявила, что сбила израильский дрон над югом Ливана.

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