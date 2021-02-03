Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с секторами автомобильной промышленности и распределения природного газа, заявила Джина Маккарти, советник Белого дома по охране окружающей среды. Об этом 2 февраля пишет Reuters.

Переговоры являются частью плана новой администрации по привлечению всех федеральных агентств к декарбонизации электроэнергетического сектора США к 2035 году и всей экономики к 2050 году.

На данный момент США занимают второе место в мире по выбросу парниковых газов, после Китая, согласно статистике Environmental Protection Agency.

Планируется, что Маккарти составит план по сокращению выбросов в соответствии с парижским соглашением по климату до того, как 22 апреля Байден пригласит мировых лидеров на саммит по вопросам климата.

Напомним, что Байден вновь обязал нефтяные компании выполнять условия международного соглашения после того, как экс-президент Дональд Трамп ушел в отставку. Новая администрация Белого дома собирается восстановить отмененные Трампом ограничения на выбросы метана, сообщила Маккарти.

Главная нефтедобывающая организация США, американский институт нефти, долгое время сопротивлялась введению обязательных ограничений по метану, но в январе компания сняла все возражения.