Париж, , 17:32 — REGNUM Депутат Национального собрания Франции от крайне левой партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано потребовала «извинений» и «санкций» в отношении «депутата от партии «Вперед, Республика!» за то, что тот назвал ее «торговкой рыбой». Об этом в среду, 3 февраля, сообщает Le Figaro.

«Это не личный вопрос. Парламент как институт не должен оставлять такие вещи без внимания. В Национальном собрании слишком много сексизма», — заявила депутат.

«Я также слышала, как депутат Мейе Хабиб назвал моих коллег Клементину Отен и Эльзу Фокийон маленькими дурами», — добавила она.

«Я хочу призвать к порядку лишь потому, что мне кажется важным, чтобы наше Национальное собрание не оставляло без последствий такие сексистские оскорбления. Я буду защищать каждую из своих коллег в парламенте, которая станет жертвой сексизма», — резюмировала Пано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 февраля лидер фракции партии «Вперед, Республика!» в Национальном собрании Франции Кристоф Кастанер заявил в интервью BFM TV, что парламент страны должен «работать быстрее», чтобы защитить несовершеннолетних от сексуальных преступлений и установить возраст согласия на уровне 15 лет.

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