Москва, , 17:21 — REGNUM Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора 3 февраля обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, как отмечается, что стороны обсудили проблему противодействия пандемии коронавируса «с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата «Спутник V».

Сербский лидер также проинформировал о своих оценках ситуации в косовском урегулировании «с учётом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнёрами», информирует пресс-служба.

«С российской стороны подтверждена принципиальная позиция относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН. Отмечено, что Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры также дали позитивную оценку российско-сербскому сотрудничеству, констатировав успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях.

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