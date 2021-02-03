Ярославль, , 17:20 — REGNUM Глава Карабихского поселения Ярославского района Ярославской области Андрей Шатский 3 февраля сложил свои полномочия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Отставку главы принял муниципальный совет сельского поселения.

Андрей Шатский Карабиха-адм.рф

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Шатский переходит на повышение — он будет главой Ростовского района. Ожидается, что 4 февраля Ростовская районная дума примет отставку действующего главы Сергея Шокина.

Судя по всему, Ростовский район ждёт опробованная в Ярославле схема, когда новый глава начинает руководить муниципальным образованием в статусе исполняющего обязанности во время проведения конкурса на этот пост. Голосование депутатов лишь закрепит статус кво.

Ожидается, что официально Шатского представят в Ростовской администрации 8 февраля. Карабихское сельское поселение, по словам источника ИА REGNUM в органах власти, возглавит депутат муниципального совета, директор ООО «Вектор» Дмитрий Шибаев.

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