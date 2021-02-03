Москва, , 17:04 — REGNUM Грубым нарушением Минских соглашений является так называемый законопроект о государственной политике переходного периода, сочинённый киевской властью, заявил 3 февраля полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Российский полпред подчеркнул, что этот законопроект откровенно нацелен на дискриминацию и репрессии в отношении жителей ДНР и ЛНР.

Грызлов «По существу, данный законопроект предусматривает односторонний выход из Минских соглашений».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине января украинское правительство опубликовало законопроект о переходном периоде для Донбасса — «О государственной политике переходного периода».

Законопроектом предлагается установить переходный период с момента перехода Донбасса под контроль Киева и на 25 лет. За это время Киев намерен «переформатировать» ДНР и ЛНР.

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