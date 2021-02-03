Париж, , 17:04 — REGNUM Лидер фракции партии «Вперед, Республика!» в Национальном собрании Франции Кристоф Кастанер заявил в интервью BFM TV, что парламент страны должен «работать быстрее», чтобы защитить несовершеннолетних от сексуальных преступлений и установить возраст согласия на уровне 15 лет.

«Мы должны работать быстрее, каким бы ни был законодательный механизм», — заявил Кастанер в ходе интервью.

Ранее, 21 января, Сенат Франции единогласно проголосовал за законопроект депутата Анник Бийон, который предполагает уголовное наказание за сексуальные отношения с детьми младше 13 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Кастанервыступил за ужесточение в стране законодательства против растления несовершеннолетних их родственниками, призвав «ввести уголовное наказание за это преступление».

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