Киев, , 16:57 — REGNUM Юридические механизмы обжалования санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK прописаны в законодательстве, указ президента Владимира Зеленского будет обжалован в Верховном суде Украины.

Об этом заявил заявил на брифинге 3 февраля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также, по словам лидера оппозиции, указ президента, в действиях которого содержатся признаки уголовного преступления, будет обжалован в Европейском суде и во многих других судах, не говоря уже о международных инстанциях.

«Мы доведем до сведения всех — и тех, кто понимает, что грубо нарушена свобода слова, и тех, кто поддерживает такие действия президента Зеленского, чтобы они знали: создан прецедент, который дальше не имеет никаких правовых преград для действий президента во всем. И этот преступный беспредел надо остановить. Мы будем это делать», — пообещал Медведчук.

Политик убежден, что украинцы также разберутся в происходящем и сделают свои выводы.

«Кто-то будет за и будет восхищаться «принципиальностью» Зеленского. А кто-то поймет, что в 2019 году была допущена грубая ошибка, когда проголосовали за человека, который был неподготовлен, несамостоятельного, профессионально неподготовленного человека, который развалил систему государственного управления в стране, пошел на грубейшее нарушение Конституции и законов», — сказал парламентарий.

Также Виктор Медведчук объяснил, почему у ОПЗЖ не было в планах блокировать трибуну Верховной рады в связи с блокировкой телеканалов, как это предполагали многие эксперты.

«Таких планов не было и не могло быть… Почему мы должны блокировать трибуну Верховной рады? При чем здесь Верховная рада? Те законы, которые Рада принимает, были растоптаны решением Зеленского и СНБО. Ответственность будут нести все, кто нарушил закон и Конституцию. Какой смысл сегодня блокировать трибуну? Мы должны работать в правовом поле, и мы будем это делать. Единственное, что у нас осталось, — это доверие людей и работа в правовом порядке. Наши знания в юридической сфере, в обращениях в суды послужат для того, чтобы достигнуть справедливости, объективности и наказать виновных в узурпации власти», — подчеркнул глава политсовета ОПЗЖ.

Говоря о реакции международной общественности на блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, Медведчук отметил, что речь в первую очередь идёт не о политических амбициях.

«Речь должна идти не о политически мотивированном решении, которым является решение о закрытии каналов. Речь должна идти о свободе слова и о судьбе журналистов. Около 1500 работников трех каналов, 634 журналиста — их надо защищать, сделать все для того, чтобы то, что сделал Зеленский, вышвырнув их на улицу, не осталось безнаказанным», — резюмировал лидер оппозиционной полисилы.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский накануне утвердилперсональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет, которые повлекли за собой и остановку вещания оппозиционных телеканалов, которые формально принадлежат структурам парламентария.

После этого Зеленский заявил, что такие санкции — «трудное решение», но «борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности».