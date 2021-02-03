Москва, , 16:38 — REGNUM В результате действий вооруженных сил Украины есть новые разрушения, есть жертвы, пострадавшие, в том числе среди гражданского населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

«Именно в Донецкой области количество украинских нарушений сейчас особенно велико. В Луганской области, где ранее были отмечены несколько «дней тишины», в последнее время также фиксировались такие нарушения», — отметил Грызлов.

Участники контактной группы подтверждают, в результате действий вооруженных сил Украины есть новые разрушения, есть жертвы, пострадавшие, в том числе среди гражданского населения, сказал политик.

«Подчеркну, что вину за жертвы и разрушения в Донбассе вместе с властями Украины и командованием вооруженных сил Украины разделяет их «группа поддержки» из числа западных политиков и дипломатов, в частности обсуждающих поставку летального оружия. Они должны понимать, что это оружие будет направлено против мирного населения», — отметил он.

Кроме того, Грызлов обратил внимание на то, что коллеги из ОБСЕ «оказались в непростом положении».

"Складывается впечатление, что визит к себе действующего председателя ОБСЕ украинская сторона расценила как оправдание предыдущих нарушений и как разрешение на новые диверсии и обстрелы, на дальнейший срыв Минского процесса», — констатировал он.

Грызлов считает, что наиболее эффективным инструментом обеспечения перемирия могло бы стать разведение сил и средств Киева и Донбасса по всей линии соприкосновения, будет лучше для всех, если киевская сторона перестанет блокировать этот вопрос.