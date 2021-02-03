Варшава, , 16:32 — REGNUM 2 февраля районный суд города Зелена-Гура (Польша) вынес вердикт о невиновности 20-летней местной жительницы, подозреваемой в оскорблении президента Анджея Дуды, передает Onet.pl.

Инцидент случился во время визита Анджея Дуды в Зелену-Гуру. Часть пришедших на его выступление молодых людей начали скандировать нецензурные выражения в его адрес, что успели зафиксировать журналисты.

Позже полиция установила личность местной 20-летней жительницы, она была задержана, а прокуратура возбудила против нее уголовное дело за публичное оскорбление президента, сопряженное с высказываем нецензурной лексики.

Однако суд постановил, что девушка невиновна, в связи с чем обязал полицию выплатить подозреваемой компенсацию и освободить. Судья пояснила решение отсутствием состава преступления и невозможностью установить, что именно подозреваемая выкрикивала оскорбления, а не иные лица, находившиеся рядом.