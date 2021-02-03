Москва, , 16:31 — REGNUM Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Украины Владимир Зеленский, — это не только очередное нарушение Минских соглашений, это еще и вероломное решение с точки зрения избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

«Такие шаги не добавляют симпатий к украинской власти ни в Донбассе, ни за его пределами. И они подтверждают, что нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране», — заявил Грызлов.

Об этом же говорит и так называемый законопроект «О государственной политике переходного периода», сочиненный киевской властью, отметил он.

«Он грубейшим образом нарушает Минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины. По существу данный законопроект предусматривает односторонний выход из Минских соглашений», — заявил политик.

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