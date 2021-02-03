Киев, , 16:39 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция Рады) действительно будет инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского из-за систематических грубых нарушений главой государства норм Конституции Украины. В том числе речь идет о незаконном введении санкций в отношении члена ОПЗЖ, народного депутата Тараса Козака и запрете на вещание трем оппозиционным телеканалам — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Об этом в кулуарах парламента прессе заявил сегодня, 3 февраля, народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы готовы к борьбе. Мы будем делать все, чтобы инициировать процедуру импичмента президента, который нарушает Конституцию», — сказал он.

По словам оппозиционного политика, действующим законодательством Украины в принципе не предусмотрена возможность введения санкций в отношении граждан своей же страны либо для украинских предприятий.

«В соответствии с законом, на основании которого были введены санкции, они не могут применяться к гражданам Украины, а также к юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству. Это возможно по отношению к нерезидентам, лицам, имеющим иностранное гражданство, а также к лицам без гражданства и иностранным юридическим компаниям… Других оснований для применения санкций к гражданину Украины, народному депутату, члену политсовета нашей партии Тарасу Козаку нет ни в действующем законодательстве, ни в Конституции. Также хочу подчеркнуть, что никакого влияния на украинские компании, обладающие лицензиями на вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK, нет и не могло быть», — объяснил Медведчук.

Политик уточнил, что, подписав 2 февраля незаконное решение СНБО, глава государства «не задумываясь» оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из них — журналисты.

«Это началось с проблема у телеграм-каналов. Потом закрыли телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne. Но мы будем защищать журналистов. Мы будем защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела, от узурпации власти. Также мы будем защищать интересы зрителей, которых ограничили в праве на получение объективной и справедливой информации», — пообещал он.

По словам Медведчука, последние действия власти — это попытка «закрыть рот тем, кто доносит людям правду, и эта правда очень горькая для господина Зеленского».

«Этот террор будет продолжаться. Потому что власти нужно скрыть собственные провалы. Но скрыть то, что происходит с тарифами на коммунальные услуги, отвлечь внимание украинцев от того, в каком состоянии зарплаты, пенсии, что с рабочими местами, как ведется борьба с коронавирусом, и многое другое. Поэтому власть начала войну со СМИ — объективными и оппозиционными», — уверен парламентарий.

Также председатель политсовета ОПЗЖ рассказал о юридических механизмах обжалования санкций, к которым намерена прибегнуть политсила.

«Указ президента, в действиях которого есть признаки уголовного преступления, будет обжалован в Верховном суде Украины, в Европейском суде. Мы будем обращаться во многие суды, в международные инстанции. Мы доведем до сведения всех, что грубо нарушена свобода слова. Создан прецедент, который убирает все правовые преграды для действий президента. И этот преступный беспредел надо остановить», — заявил Медведчук.

Политик напомнил, что в истории Украины уже был случай закрытия телевизионного канала — в 90-х такая участь постигла канал «Гравис». Тогда это стоило поста на тот момент главе государства Леониду Кравчуку. Он уверен, что аналогичная участь постигнет Владимира Зеленского.

«Закрыл однажды телеканал президент Украины Кравчук. Чем закончилось это на выборах 1994 года, мы все знаем. Я уверен, такая судьба ждет и президента Зеленского. Не знаю, думал ли он, на что идет. Не знаю, как и кто ему посоветовал, кто им руководил (а здесь очевиден элемент внешнего управления), но он сделал то, что погубит его политически как президента страны», — заявил Виктор Медведчук.

Резюмируя, политик уверил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявляет борьбу узурпаторам власти, будет добиваться отмены незаконных санкций и импичмента всеми законными методами.

«Мы будем идти правовым путем. Важно выдержать законодательную процедуру. Вопрос импичмента очень сложный, нужно 226 голосов народных депутатов, чтобы начать процедуру импичмента. Но мы будем бороться. Мы не собираемся опускать руки, мы не собираемся сдаваться узурпаторской власти», — сказал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что три главных оппозиционных канала Украины были отключены накануне по решению Совета нацбезопасности страны, которое утвердил президент Зеленский.