Париж, , 16:37 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь прокомментировал в еженедельной пресс-конференции решение Административного трибунала Парижа о том, что государство Франции «виновно» в неэффективности и недостаточности мер по борьбе с глобальным потеплением.

«В плане по восстановлению экономики предусмотрены инвестиции в размере 30 миллиардов евро только на борьбу с глобальным потеплением и защиту окружающей среды, чего раньше никогда не было. Эти средства пойдут на вполне конкретные меры. Например, на повышение энергоэффективности общественных и жилых зданий», — заявил пресс-секретарь французского правительства.

«Это очень амбициозные меры», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 февраля Административный трибунал Парижа признал государство Франции «виновным» в недостатке и неэффективности мер борьбы с глобальным потеплением.

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