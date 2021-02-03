Донецк, , 16:25 — REGNUM Очередная встреча Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе завершилась 3 февраля, сообщили в пресс-службе МИД ДНР.

Уточняется, что следующая видеоконференция намечена на 17 февраля 2021 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 февраля, прошли видеовстречи политической, гуманитарной, экономической подгрупп и подгруппы по безопасности.

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