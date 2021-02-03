Варшава, , 16:23 — REGNUM Современный Евросоюз «не имеет ничего общего с солидарностью и действует лишь в интересах Германии». Об этом 3 февраля заявил профессор Мечислав Рыба из Католического университета Люблина (Польша) в интервью Polskie Radio 24.

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«Проблемы с закупкой вакцин от COVID-19 в очередной раз показали запоздалую и вялую реакцию европейских институтов. Национальные правительства гораздо эффективнее и быстрее справляются с конкретными задачами, а ЕС не имеет ничего общество с солидарностью и действует активно только когда этого требуют интересы Германии», — заявил Рыба.

Он напомнил, что в рамках ЕС вакцины от COVID-19 были закуплены централизованно — после переговоров Еврокомиссии с производителями американских прививок Pfizer. Однако компания нарушила договоренности в связи с модификацией своего завода в Бельгии и резко сократила поставки, что нарушило планы по вакцинации в некоторых странах союза, в том числе в Польше.

«И где в данной ситуации единая позиция Евросоюза? Практика показывает, что его эффективность невысока. Это огромная бюрократическая машина, где под красивой оберткой скрываются идеология и интересы Берлина», — подчеркнул профессор.