Мехико, , 16:38 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Мексике отметило, что Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) одобрила использование российской вакцины от COVID-19 Sputnik V. Российские дипломаты приветствовали решение надзорного ведомства Мексики. Об этом сообщила газета La Jornada.

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В своем аккаунте в Twitter российская дипломатическая миссия заявила, что решение мексиканского регулирующего органа является «отличной новостью», и подчеркнула, что пандемию коронавирусной инфекции можно победить только общими усилиями.

«Отличные новости! Регулирующий орган Мексики, Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков @COFEPRIS, одобрила экстренное использование российской вакцины #SputnikV. «Вместе мы победим # Covid 19 !» — говорится на странице российского посольства в Мехико.

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