Ереван, , 16:10 — REGNUM В феврале состоится вторая встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана Алексея Оверчука, Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили 3 февраля в пресс-службе Григоряна.

Армянский вице-премьер уточнил состав двух подгрупп, договорённость о создании которых была достигнута на предыдущей встрече с Оверчуком и Мустафаевым 30 января.

В первую подгруппу будут включены представители министерства территориального управления и инфраструктуры Армении, минобороны, минэкономики, МИД, и Службы национальной безопасности республики.

Вторая подгруппа включает в себя представителей Комитета госдоходов, минэкономики, Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, СНБ и МИД.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече 30 января три вице-премьера пришли к соглашению о создании двух экспертных подгрупп для реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, касающихся разблокировки границ.

Было решено создать подгруппу по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; а также подгруппу по вопросам обеспечения перевозок (из специалистов по вопросам безопасности, пограничного, таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и другим видам контроля).

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