Джакарта, , 16:10 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сижарто посетит Индонезию для обсуждения инвестиций, сообщает Antara.

«В настоящее время мы готовим визит министра иностранных дел в Индонезию, который, как ожидается, состоится в ближайшие две недели. Глава МИД проведет двустороннюю встречу на высоком уровне с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди», — говорится в заявлении посольства Венгрии в Индонезии.

В начале 2020 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил официальный визит в Индонезию. На встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо стороны договорились создать совместный инвестиционный фонд в размере 500 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин собирается совершить официальный визит в Индонезию 4−5 февраля 2021 года.

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