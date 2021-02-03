Париж, , 16:12 — REGNUM Административный трибунал Парижа признал государство Франции «виновным» в недостатке и неэффективности мер борьбы с глобальным потеплением. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, государство проиграло судебное разбирательство пяти неправительственным экологическим организациям, чью петицию в суд поддержали около 2,5 миллиона жителей Франции.

Согласно решению суда, государство обязано принять адекватные меры по ограничению выхлопов парниковых газов в течение двух месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января суд приступил к рассмотрению «дела века», как его называют 2,5 миллиона граждан Франции, подписавших петицию, разработанную экологическими организациями Notre Affaire à tous, Greenpeace France, Fondation Nicolas Hulot и Oxfam France, о привлечении государства к ответственности за недостаточные усилия по борьбе с изменением климата.

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