Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM Устав Свердловской области намерены подвергнуть изменениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Поправки обсуждает рабочая группа, в её составе — свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава законодательного комитета Госдумы Павел Крашенинников, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, а также другие участники.

Изменения в региональный устав рассматриваются «на основании обновлённой Конституции», заявил Крашенинников.

В пресс-службе уточнили, что в уставе хотят поправить официальные наименования должностных лиц, входящих в состав Совета Федерации, уточнить процедуру назначения прокурора региона, а также закрепить название нового района Екатеринбурга (Академический). Вероятно, это далеко не все предлагаемые к принятию поправки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году большинство граждан России поддержало внесение поправок в Конституцию РФ.

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