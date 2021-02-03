Париж, , 16:12 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что карантин — «это не неизбежный исход» для страны, и рассказал, как его можно предотвратить. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает BFM TV.

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"Количество заражений в день по-прежнему остается стабильным… Но ситуация пока, очевидно, неустойчивая: количество пациентов в больницах и в реанимации остается большим», — заявил пресс-секретарь французского правительства.

«Эти цифры показывают, что мы пока не столкнулись ни с затишьем, ни с бурей. Мы все еще можем сражаться вместе, веря в ответственность граждан Франции. Во время первого и второго карантина, с самого начала этого кризиса французы доказывали свое стремление совместно сражаться с вирусом. И снова ситуация в наших руках: карантин — не неизбежный исход. Коллективные усилия позволят нам его избежать», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 февраля министр по делам промышленности Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что в марте 2021 года на территории страны начнётся производство вакцины от COVID-19 Moderna.

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