Киев, , 15:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский показал, что на Украине любой может незаконно лишиться бизнеса. Об этом заявил юрист Андрей Портнов 3 февраля в комментарии изданию Strana.ua.

По его словам, на Украине по той же схеме можно отнять бизнес у любого человека с неугодной политической позицией.

«Санкции введены незаконно. Это противоречит конституции Украины и закону «О санкциях». Против украинских граждан и украинских компаний запрещено вводить санкции», — отметил Портнов.

Он подчеркнул, что санкции против депутата Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака является внесудебной расправой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Елена Дьяченко рассказала, что Зеленский незаконно лишил лицензий три украинских телеканала, принадлежащих депутату Козаку. Она отметила, что за последствия данного решения Зеленский понесёт единоличную ответственность.

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