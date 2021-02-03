Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM В Казахстане необходимо выработать новую архитектуру национальной безопасности. Об этом 3 февраля заявил экс-президент республики Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности.

По его словам, пандемия коронавируса окажет влияние на всё предстоящее десятилетие. Назарбаев считает, что уже сегодня возникает трансформация традиционных вызовов безопасности.

«Возникают новые ассиметричные и гибридные угрозы», — сказал экс-президент. Участники заседания Совбеза обсудили основные подходы к стратегии национальной безопасности республики.

Назарбаев отметил, что к здравоохранению необходимо отнестись, как к основному компоненту национальной безопасности и социальной стабильности. Он отметил важность поддержки социально-уязвимых слоев населения.