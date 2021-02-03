Харьков, Украина, 3 февраля 2021, 15:21 — REGNUM В Харьковской области Украины у женщины, направлявшейся в РФ, обнаружили старинные иконы. Об этом написал представитель Управления Службы безопасности в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в социальной сети Facebook.
На пункте пропуска «Гоптовка» у жительницы Запорожья в личных вещах обнаружили пять икон XIX века.
Ценности изъяты и направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее в Хмельницкой области были задержаны лица, подозреваемые в подделке купюр.
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