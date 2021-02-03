Берлин, , 15:17 — REGNUM Диалог Германии и России по возможному производству и вопросам допуска вакцины «Спутник V» идёт на самых разных уровнях. Об этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил 3 февраля на онлайн-конференции «Европа — 2021», организованной рядом германских изданий.

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Шпан отметил, что канцлер Ангела Меркель говорила на эти темы с президентом России Владимиром Путиным, а он сам — с российским коллегой, главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Диалог происходил и на других уровнях министерства, а также по линии германского регулятора — Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января глава института имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек допустил, что российскую вакцину от коронавируса могут производить в Европе.

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