Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Депутаты парламента Грузии учтут замечания, сделанные представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) относительно избирательной системы в стране, и проведут выборную реформу. Об этом, как сообщает пресс-служба парламента, 3 февраля заявил спикер избирательного органа Арчил Талаквадзе.

«Мы меняем избирательную систему к выборам в органы самоуправления, что приведет к увеличению числа пропорционально избранных членов в советах», — сказал Талаквадзе.

Он отметил, что в ходе реформы планируется изменить порядок комплектования избирательных комиссий и внести правила, запрещающие использовать административный ресурс. Также планируется ввести электронный учет голосов и учет избирателей по отпечаткам пальцев.

«Мы проведем местные выборы в улучшенной избирательной среде», — заявил спикер парламента.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подало заявления о сложении полномочий.

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