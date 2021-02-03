Минск, , 15:09 — REGNUM Россия и Белоруссия могут вместе вести работу по созданию электромобиля. Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов по итогам встречи с белорусским премьер-министром Романом Головченко в Минске.

Как указал заместитель председателя правительства РФ, российская сторона предлагает рассмотреть возможность совместных усилий в области нефтегазохимии.

«И также нам интересно — так как и у России, и у Белоруссии есть накопленные компетенции в области автомобилестроения — посмотреть возможность проведения работ, связанных с «автомобилями будущего», в первую очередь с электромобилями», — добавил Борисов.

Также присутствующий в составе российской делегации гендиректор «Камаза» Сергей Когогин уточнил, что сторонами проведен анализ негативных моментов сотрудничества и принято решение о перезапуске взаимоотношений на всех уровнях «между предприятиями, между концернами, между федеральными отраслевыми органами, в первую очередь Минпромторгом, Росатомом, Роскосмосом».

«Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили их принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России», — отметил Когогин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белорусская железная дорога (БЖД) готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов между Белоруссией и Россией.