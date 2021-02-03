Москва, , 15:02 — REGNUM Соединённые Штаты получили от России уведомление о проводимых процедурах по продлению Договора о стратегических наступательных вооружения (ДСНВ), заявил 3 февраля посол США в Москве Джон Салливан.

«Мы продолжаем прогрессировать в плане выполнения шагов, которые нужно предпринять, чтобы продлить договор», — сказал посол, выразив надежду на скорое завершение процесса продления.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили готовность продлить ДСНВ.

На следующей день, 27 января, в МИД России состоялась церемония обмена нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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