Париж, , 15:17 — REGNUM Жан-Кристоф Камбаделис, бывший лидер Социалистической партии Франции, заявил в интервью изданию L'Opinion о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента Франции в 2022 году, если другая представительница партии, нынешний мэр Парижа Анн Идальго, откажется от участия.

«Если первый секретарь Социалистической партии, видные депутаты и другие деятели партии сформируют коалицию против нее (Анн Идальго — прим. ИА REGNUM), она могла бы легитимизировать свою кандидатуру с помощью подписей граждан. Но если нужные условия не сложатся, она не пойдет на такой риск… В таком случае кандидатом буду я!» — заявил Камбаделис.

«Я думаю, что не стоит забывать о тех политиках, у которых уже есть какой-то опыт», — добавил он, имея в виду себя самого.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января глава центристской партии «Союз демократов и независимых» Жан-Кристоф Лагард в интервью ежедневному журналу L'Opinion объявил, что хочет выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента Франции в 2022 году.

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