Джакарта, , 14:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии обратилось к гражданам, планирующим посетить Саудовскую Аравию, в связи с закрытием авиасообщения, сообщает CNN Indonesia.

«Гражданам Индонезии, которые запланировали поездку в Саудовскую Аравию, рекомендует следить за развитием ситуации в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Саудовская Аравия закрывает авиасообщение с 20 странами из-за обнаружения нового штамма коронавируса, начиная с 3 февраля 2021 года. Помимо Индонезии, въезд в Саудовскую Аравию закрыт для граждан из ОАЭ, Германии, США, Италии, Пакистана, Бразилии, Великобритании, Турции, ЮАР, Франции, Ливана, Египта, Индии и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Иран заключили контракт на закупку 700 устройств для гемодиализа.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия закупила 700 устройств для гемодиализа