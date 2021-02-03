Москва, , 14:54 — REGNUM Реформа техосмотра провалилась, лучшим решением будет ее перенос на 2022 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

К техосмотру готов! (сс) rawpixel

«Уже сейчас ловчилы предлагают «помощь» в получении электронных карт, оформленных по новым требованиям. С этой точки зрения реформа провалилась, еще не начавшись. Она ничего не изменит, только вырастет стоимость техосмотра и расходы автомобилистов», — заявил Миронов.

С 1 марта вступят в силу обновленные правила техосмотра. Они предполагают, что машины на пункте осмотра будут фотографировать дважды — в начале и в конце диагностики. При этом на снимках должны читаться передний и задний номера автомобиля, а сами фотографии должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент съемки. Однако в Минтрансе и МВД заявили о пересмотре требований к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра.

«Минтранс срочно переписывает требования к оборудованию пунктов техосмотра и процедуре фотосъемки. Не хватает самих пунктов, и страховщики готовы продавать полисы ОСАГО без диагностических карт, прогнозируя их острый дефицит. А все потому, что горе-реформаторы думали о чем угодно, кроме жизненных реалий», — заявил Миронов.

Парламентарий считает, что в сложившейся ситуации наилучшим выходом будет перенос начала реформы на год, то есть на 2022 год.

«У правительства еще есть шанс выйти из сложившегося положения с минимальными издержками, отложив старт реформы», — подчеркнул парламентарий.

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