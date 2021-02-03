Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Члены радикальной националистической организации «Грузинский марш» 3 февраля организовали акцию протеста возле резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, участники обвинили Зурабишвили в том, что якобы из-за неё Азербайджан взял под контроль комплекс православных монастырей Давид-Гареджи на спорном участке на грузино-азербайджанской границе. Протестующие потребовали личной встречи с президентом.

«Мы устроим ад, если никто не выйдет из администрации на встречу, мы заблокируем её», — сказал журналистам лидер «Грузинского марша» Сандро Брегадзе.

Напомним, в Тбилиси в сентябре 2020 года сообщили о необходимости пересмотреть соглашения с Баку по границе, достигнутые в 2006 — 2007 годах. Потом в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что было возбуждено уголовное дело о незаконной передаче 3500 га грузинских земель Азербайджану. В рамках дела были выдвинуты обвинения двоим участникам комиссии по делимитации. В октябре 2020 года Зурабишвили заявила, что практически не имеет отношения к территориальному спору между Грузией и Азербайджаном.

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