Стокгольм, , 15:18 — REGNUM Восходящая тенденция «Умеренных» в общественном мнении сохраняется. Партия определённо вышла из кризиса. Однако с парламентской точки зрения ситуация по-прежнему неясна. Сложности формирования правого правительства по сравнению с парламентскими выборами 2018 года возросли. Об этом в своей авторской статье написал ведущий политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«Последний опрос SVT/Novus показывает, что в настоящее время среди населения Швеции нет серьёзных колебаний. По сравнению с предыдущим опросом все изменения находятся в пределах погрешности. Однако в несколько отдалённой перспективе наблюдается явный рост популярности «Умеренных», — написал Кнутсон.

Он добавил, что партия пережила несколько трудных лет. Так, в 2019 году её электоральная поддержка опустилась до 17,5%, согласно опросам SVT/Novus. Однако в 2020 году она постепенно росла, и, согласно последнему опросу избирателей, партия набирает 23,1%.

Как отметил эксперт, рост популярности может порадовать сторонников «Умеренных», но изменить нынешнее положение в Риксдаге он не в состоянии, поскольку все партии, за исключением «Либералов» сохраняют свои позиции.

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