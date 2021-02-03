Москва, , 14:46 — REGNUM Законопроект об отмене техосмотра для легковых машин, кроме такси и служебного автотранспорта разрабатывают депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Два года назад наша фракция вносила в Госдуму такую инициативу, но тогда правительство и «Единая Россия» ее заблокировали. Надеюсь, они учтут полученный урок и не повторят этой ошибки», — заявил Миронов.

С 1 марта диагностирование транспортного средства будет производится в соответствии с новыми требованиями к производственно-технической базе, фотографическому изображению и точности определения координат места проведения техосмотра.