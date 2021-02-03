Москва, , 14:47 — REGNUM Вице-премьер, глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова приехать в королевство с визитом в удобное время. Он заявил об этом 3 февраля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ в Москве.

«Пользуясь случаем, я передал господину Лаврову приглашение посетить Амман в удобное время, чтобы мы смогли продолжить совместные поиски решений имеющихся проблем», — сказал он.

Также ас-Сафади отметил, что Иордания «неизменно видят в России ключевого игрока», который может сыграть ведущую роль, способствуя урегулированию кризисных ситуаций.

«Мы условились продолжить наше взаимодействие с российскими партнерами и другими представителями международного сообщества в интересах скорейшего приближения развязок имеющихся кризисных ситуаций», — добавил глава МИД королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил, что Россия играет важную роль в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке.