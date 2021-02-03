Стокгольм, , 14:45 — REGNUM Согласно данным последнего опроса SVT/Novus, обе главные оппозиционные партии в Швеции укрепили свои позиции по сравнению с итогами парламентских выборов 2018 года. Однако результатом прошедшего 2020 года, отмеченного пандемией коронавируса, стало то, что партия «Шведских демократов» потеряла статус лидера оппозиции. Об этом 3 февраля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что если бы выборы в Риксдаге состоялись сегодня, то 23,1% респондентов проголосовали бы за «Умеренных», еще 18,1% — за «Шведских демократов».

«Год назад, незадолго до пандемии, Шведские демократы были крупнейшей партией Швеции, но они полностью утратили роль оппозиции, которой тогда обладали. Вместо этого во время пандемии Умеренные медленно, но верно продвигались вверх, и сегодня именно Умеренные играют ведущую оппозиционную роль, без сомнения», — заявил генеральный директор Novus Торбьорн Шёстрём.

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