Москва, , 14:43 — REGNUM Освещение на Западе событий, которые происходят в России, происходит достаточно специфично и однобоко. Об этом сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда освещают события в России, то показывают практически только реакцию полиции на действия демонстрантов, а сами действия демонстрантов оставляют за кадром», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что в интернете легко убедиться, насколько агрессивны действия тех, кто в последние дни выходил на незаконные акции в Москве и других российских городах.

При этом, подчеркнул Лавров, при освещении подобный событий у себя дома западные СМИ, как правило, показывают бесчинства со стороны демонстрантов — разбитые витрины, поджоги автомобилей.

«А вот жестокость полиции, в том числе когда, например, в Америке, полицейская машина переезжает по телам лежащих на асфальте демонстрантов, это остается за кадром и можно найти это только в соцсетях», — добавил глава МИД РФ.

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