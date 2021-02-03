Москва, 3 февраля 2021, 14:43 — REGNUM Освещение на Западе событий, которые происходят в России, происходит достаточно специфично и однобоко. Об этом сегодня, 3 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Сафади заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом, подчеркнул Лавров, при освещении подобный событий у себя дома западные СМИ, как правило, показывают бесчинства со стороны демонстрантов — разбитые витрины, поджоги автомобилей.
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