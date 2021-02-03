Киев, , 14:42 — REGNUM Владимир Зеленский окончательно поставил Украину в позицию полной марионетки США, ведь такая политика в отношении СМИ прощается только полностью подвластным им режимам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 февраля, комментируя решение президента Украины о закрытии трех оппозиционных телеканалов.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Зеленский ввел санкции против гражданина собственной страны Тараса Козака, что привело к остановке вещания принадлежащих ему трех оппозиционных телеканалов. Позднее депутаты парламента Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (в которую входит и Козак) заявили о намерении объявить Зеленскому импичмент.

« Расправа, учинённая Владимиром Зеленским в отношении оппозиционных телеканалов, — это жест отчаяния. Эти телеканалы стали приобретать недопустимую с точки зрения власти и опасную для неё популярность. Сомневаюсь, что партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» удастся осуществить свою идею об объявлении импичмента президенту Зеленскому, но сама постановка такого вопроса весьма значима.

Что же до Зеленского, то он окончательно встал сам и поставил Украину в позицию полной марионетки США — только полностью подвластным им режимам прощается такая политика в отношении СМИ. Больше ждать от него нечего.

Всё говорит о том, что дело на Украине идёт к новому переломному обострению. Это будет ещё не окончательное противостояние сторонников и противников самостоятельной Украины, но предпоследнее.