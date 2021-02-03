Киев, , 15:32 — REGNUM Украина потеряла в Донбассе имущество на сумму $120 млрд. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников, сообщило 3 февраля издание «Левый берег».

«По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли порядка $120 млрд имущественного ущерба», — сказал он.

Резников добавил, что в случае «возвращения» Донбасса в состав Украины, на восстановление региона потребуется около $22 млрд. Такие данные, по его словам, опубликовал Венский институт международных экономических исследований.

Чиновник также объяснил, почему Украина отказалась от идеи полной амнистии на территории ДНР и ЛНР:

«Задача любой власти, которая занимается вопросами реинтеграции, — чтобы в постконфликтный период создать условия, которые исключат повторение случившегося. Вот почему тотальная амнистия не может быть применена», — подытожил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бессмысленности попыток снять с Киева ответственность за невыполнение Минских соглашений.

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