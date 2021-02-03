Стокгольм, , 15:12 — REGNUM Согласно данным последнего опроса SVT/Novus, если бы выборы в Риксдаг состоялись бы сегодня, то «Социал-демократы» остались бы на первом месте по числу распределенных депутатских мандатов. Однако число их всё равно бы уменьшилось.

Так, за «Социал-демократов» согласились проголосовать 26,9% респондентов. 23,1% опрошенных отдали предпочтение «Умеренным», ещё 18,1% — «Шведским демократам».

По результатам опроса, партия «Либералов» не смогла преодолеть четырёхпроцентный барьер для допуска к распределению мандатов.

При конвертации голосов респондентов в количество мест в Риксдаге, то «Социал-демократы» получили бы 97 мандатов, «Умеренные» — 84, а «Шведские демократы» — 66.

В опросе, проведенном журналистами SVT совместно с социологами из Novus в период с 11 по 31 января, приняли участие 2 887 граждан Швеции, обладающих правом голоса.

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