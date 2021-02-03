Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Петербургский парламент большинством голосов отказался обсуждать вопрос о возврате к прежнему пенсионному возрасту — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, передает 3 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Эту инициативу уже не впервые пытается внести на рассмотрение городского парламента лидер фракции «Партии роста», экономист Оксана Дмитриева. Она заявила, что «Единая Россия» фактически «узурпировала» право ее фракции на внесение проекта в повестку дня.

Дмитриева также напомнила, что ее фракция почти год пыталась заставить Законодательное собрание рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, но дело не двигалось с мертвой точки, пока президент Владимир Путин в начале января 2021 года не поручил рассмотреть эту идею на федеральном уровне.

«Вы девять месяцев, ссылаясь на отрицательное заключение Совета законодателей, не включали в повестку дня вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Потому что вы говорили, что «это плохо» и есть отрицательное заключение. До 1 февраля уже получено по поручению президента предложение по индексации пенсий работающим пенсионерам. И фактически вы своей волей затормозили это решение на 9 месяцев», — упрекнула она петербургских единороссов.

Дмитриева убеждена, что то же самое произойдет и с инициативой по возврату к прежнему пенсионному возрасту.

«Поскольку, информирую вас, продолжительность жизни ожидаемая за 2020 год сократилась на 1,5 года. И потеряли мы избыточной смертности в 2020 году 200 тысяч человек. В основном это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Это к вопросу о демографических основаниях для возврата к прежнему пенсионному возрасту. Преступно не исправлять ошибки своевременно», — заявила Оксана Дмитриева.

Напомним, пенсионный возраст в РФ подняли в 2018 году по инициативе депутатов «Единой России» — до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Повышение возраста выхода на пенсию происходит постепенно и должно завершиться в течение 10 лет, начиная с 2019 года.

Как поясняют в ПФР, в 2021 году продолжает действовать переходный период по повышению пенсионного возраста. Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства.

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