Афины , , 15:25 — REGNUM Национальный план действий по повышению безопасности дорожного движения в Грециипредставил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис 3 февраля. Об этом передает AMNA.

Мицотакис заявил федеральным министрам, что у плана амбициозные цели, направленные на немедленное исправление плохих статистических данных Греции по автомобильным авариям. Он обратил внимание на программу в размере 30 миллионов евро, финансируемую Европейским инвестиционным банком, для целенаправленного улучшения 7000 особо опасных объектов по всей стране.

«Это небольшие изменения, которые, однако, могут создать разницу между жизнью и смертью», — сказал Мицотакис, отметив при этом, что множество аварий происходят и в городах, и на сельской дорожной сети.

Он подчеркнул необходимость эффективной горизонтальной политики, основанной на реальных данных и обеспечивающей решение вопросов координации. Мицотакис также отметил важность обучения подрастающего поколения, поскольку безопасность дорожного движения теперь включена в школьные программы организованным образом.

«Дети также влияют на поведение взрослых», — отметил он, добавив, что необходимо изменить культуру и взгляды на вождение.

По словам Мицотаксиа, большое число несчастных случаев — это результат личной ошибки человека, неправильного индивидуального выбора, будь то пьяное вождение, превышение скорости, отказ от ремня безопасности. «Прежде всего, мы должны думать, что изменение поведения на дороге означает уважение к нашим согражданам и нашей семье», — добавил он.

Министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис назвал план всеобъемлющим, хорошо проработанным и реалистичным; с его помощью можно достичь конкретных результатов — безопасных дорог, ответственных водителей, образования по вопросам безопасности дорожного движения и справедливых правил для всех.

Стратегический план будет включать меры обязательного характера, которые должны быть предприняты на национальном уровне всеми компетентными органами для достижения цели сокращения смертности и серьезных травм на 50%. Наиболее важные мероприятия проекта:

— Классификация нарушений по степени опасности с акцентом на нарушения, повышающие вероятность смертельного ДТП.

— Дифференциация штрафов, основанная на поведении водителя и безопасности транспортного средства.

— Снижение средней скорости движения в жилых районах.

— Интеграция новых категорий транспортных средств, таких как микромобили (скутеры и т. д.).

— Обязательное использование защитного шлема для всех велосипедистов до 12 лет.