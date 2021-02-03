Афины , 3 февраля 2021, 15:25 — REGNUM Национальный план действий по повышению безопасности дорожного движения в Грециипредставил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис 3 февраля. Об этом передает AMNA.
Мицотакис заявил федеральным министрам, что у плана амбициозные цели, направленные на немедленное исправление плохих статистических данных Греции по автомобильным авариям. Он обратил внимание на программу в размере 30 миллионов евро, финансируемую Европейским инвестиционным банком, для целенаправленного улучшения 7000 особо опасных объектов по всей стране.
«Это небольшие изменения, которые, однако, могут создать разницу между жизнью и смертью», — сказал Мицотакис, отметив при этом, что множество аварий происходят и в городах, и на сельской дорожной сети.
Он подчеркнул необходимость эффективной горизонтальной политики, основанной на реальных данных и обеспечивающей решение вопросов координации. Мицотакис также отметил важность обучения подрастающего поколения, поскольку безопасность дорожного движения теперь включена в школьные программы организованным образом.
«Дети также влияют на поведение взрослых», — отметил он, добавив, что необходимо изменить культуру и взгляды на вождение.
По словам Мицотаксиа, большое число несчастных случаев — это результат личной ошибки человека, неправильного индивидуального выбора, будь то пьяное вождение, превышение скорости, отказ от ремня безопасности. «Прежде всего, мы должны думать, что изменение поведения на дороге означает уважение к нашим согражданам и нашей семье», — добавил он.
Министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис назвал план всеобъемлющим, хорошо проработанным и реалистичным; с его помощью можно достичь конкретных результатов — безопасных дорог, ответственных водителей, образования по вопросам безопасности дорожного движения и справедливых правил для всех.
Стратегический план будет включать меры обязательного характера, которые должны быть предприняты на национальном уровне всеми компетентными органами для достижения цели сокращения смертности и серьезных травм на 50%. Наиболее важные мероприятия проекта:
— Классификация нарушений по степени опасности с акцентом на нарушения, повышающие вероятность смертельного ДТП.
— Дифференциация штрафов, основанная на поведении водителя и безопасности транспортного средства.
— Снижение средней скорости движения в жилых районах.
— Интеграция новых категорий транспортных средств, таких как микромобили (скутеры и т. д.).
— Обязательное использование защитного шлема для всех велосипедистов до 12 лет.