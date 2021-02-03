Москва, , 14:34 — REGNUM В России идёт активная работа над проектом морских автономных судов. Об этом 3 февраля заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

«Мы в рамках форума («Сильные идеи» — прим. ИА REGNUM) обсуждали создание условий для эксплуатации морских автономных судов. В прошлом году уже в декабре, сразу после форума, Правительство приняло необходимую нормативно-правовую базу», — заявила Чупшева.

«Уже сегодня совместно с Министерством промышленности и торговли идёт тестирование технологических решений на судах четырех типов, а к августу планируем расширить это уже на коммерческий флот», — указала она.